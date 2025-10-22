El Ayuntamiento anuncia la licitación de las obras el para transformar en centro cívico la Alquería del Tenis

Fuentes municipales han confirmado a Onda Cero que la próxima reunión de la Junta de Gobierno Local, previsto este viernes, acordará sacar a licitación las obras para convertir la Alquería del Tenis en un centro cívico para el barrio de Peñarroja. De acuerdo con el proyecto técnico aprobado el pasado mes de marzo, los trabajos saldrán a concurso por un importe de 1,2 millones de euros.

El edificio está situado en la calle Asturias y en su día fue la sede social del Club de Tenis Sporting, situado justo al lado. El futuro centro cívico contará con tres alturas y distintas estancias para reuniones y actividades vecinales, además de sala de estudio o biblioteca.

El elemento más singular del conjunto de la antigua vivienda es la escalera tabicada cerámica que conecta todas las alturas. El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, explicaba el día de la aprobación del proyecto que un barrio “en expansión” como Peñarroja necesita contar con un recurso público como éste:

La alquería tiene también un patio exterior vallado donde se creará un huerto urbano gestionado por los vecinos en torno al gran ejemplar de ficus que preside ese espacio. Si no surgen contratiempos, las obras comenzarán a principios y estarán completadas en el plazo de un año.

Distribución de espacios

En la planta baja, de más de 100 metros cuadrados, se han priorizado las estancias con las actividades para mayores del barrio y los servicios asociados a éstas como la recepción, una sala de exposiciones diáfana, así como estancias con las actividades para mayores del barrio y los servicios asociados a estas. En la planta primera estarán los espacios para actividades de las personas mayores del barrio y los servicios asociados a éstas, como una sala polivalente que podrá usarse como salón social, sala de reuniones informales, juegos o actividades físicas y con movimiento. Además, habrá salas para pequeños grupos: talleres, reunión de asociaciones o despacho de trabajador social.

En la planta segunda se creará otra sala polivalente para conferencias, seminarios, formaciones, sala de estudio o biblioteca, además de despachos. El edificio contará con una zona de actividad cubierta y descubierta para poder utilizarse atendiendo a las inclemencias del tiempo y a las distintas épocas del año.

Modelo de arquitectura tradicional

La Alquería del Tenis es un ejemplo de arquitectónica tradicional de la huerta valenciana. Según el Inventario de Edificios, Conjuntos y Elementos de Interés Arquitectónico de València, es una construcción datada en 1950, aunque se considera mucho anterior. Es un bien singular protegido por el Ayuntamiento, por su valor arquitectónico y tipológico.

La vivienda y las parcelas colindantes que actualmente conforman la manzana pertenecían a un único propietario, la familia Vidal. El actual club de tenis Sporting negoció con la propiedad un alquiler de los terrenos con opción a compra que se formalizó entre los años 1990 y 1991, incluyendo la adquisición de la alquería. Desde ese momento, se mantuvo el uso social y deportivo en las instalaciones de la alquería, hasta la adquisición por el Ayuntamiento de Valencia.