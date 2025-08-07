El Ayuntamiento de Alboraya exige una solución coordinada tras el nuevo cierre de dos de sus playas por contaminación

El Ayuntamiento de Alboraya exige una solución coordinada entre las diferentes administraciones tras el nuevo cierre de dos de sus playas por contaminación: Port Saplaya Norte y la playa de Peixets. Estas zonas han sido cerradas al baño esta semana por los altos niveles microbiológicos detectados en el barranco del Carraixet y en las acequias de San Vicente y La Marquesa.

El alcalde, Miguel Chavarría, ha criticado la forma de actuar de la Conselleria de Medio Ambiente. Según él, no puede limitarse a ordenar el cierre de playas “en bucle” sin investigar el origen de los vertidos. En este sentido, ha denunciado que Alboraya es “la última parada de las acequias” y no puede ser quien “se coma el problema”.

El primer edil también ha recordado que el municipio no vierte aguas al barranco del Carraixet y que, pese a ello, debe cerrar su litoral cuando se detecta contaminación .

Mientras espera una respuesta por parte de las administraciones, el consistorio sigue impulsando actuaciones propias para frenar el problema, como el proyecto del parque agrario de Peixets, el desvío de la acequia de Mortera hacia la depuradora y la instalación de nuevos sistemas de control en el Polígono Industrial.

Chavarría también reclama una unión conjunta con otros municipios afectados para reivindicar una solución definitiva de ámbito supramunicipal.

Nuevas duchas en las playas de Alboraya

Ante las quejas de los usuarios por la falta de mantenimiento de los lavapiés dependientes de Conselleria, Chavarría ha explicado que el Ayuntamiento ha invertido recursos propios para dotar a las playas de tres parejas de duchas de cuerpo entero alimentadas por agua potable.