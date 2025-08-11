METEOROLOGÍA

Aviso naranja por máximas de 40º y amarillo por chubascos este lunes en la Comunitat Valenciana

El nivel de preemergencia por riesgo forestal es este lunes "extremo" en toda la Comunitat Valenciana

ondacero.es

Valencia |

En la imagen, varios turistas tratan de mitigar el calor bajo una nube de agua vaporizada en la plaza de la Reina de Valencia.
En la imagen, varios turistas tratan de mitigar el calor bajo una nube de agua vaporizada en la plaza de la Reina de Valencia. | EFE/Manuel Bruque

El calor siguen sin dar tregua a la Comunitat Valenciana que comienza la semana con aviso naranja por altas temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados y amarillo en el interior de Castellón y Valencia por chubascos que pueden ser localmente fuertes por la tarde, según Aemet.

En concreto, la provincia de Valencia está en aviso naranja por altas temperaturas que pueden llegar a los 39 grados en el litoral y a los 40 grados en el interior sur, mientras que el resto de la Comunitat está en aviso amarillo y se prevé que las máximas oscilen entre los 36 grados y los 38 grados.

Además, aunque la Comunitat amanecerá con el cielo poco nuboso o despejado habrá nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y chubascos acompañados de tormenta en el interior de Castellón y Valencia, con probabilidad de que sean localmente fuertes.

El viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, predominando las componentes sur y este con intervalos de moderado por la tarde.

Además, el Centro de Coordinación de emergencia de la Generalitat Valenciana ha activado el nivel rojo de preemergencia por riesgo forestal. Y es que es este lunes el riesgo de incendios es "extremo" en toda la Comunitat Valenciana.

