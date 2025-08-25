Aviso amarillo por lluvias y tormentas esta tarde en el interior norte de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la tarde del lunes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón.

En concreto, el aviso estará activo desde las 14 a las 22 horas por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probabilidad de granizo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, según Aemet.