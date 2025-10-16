Aviso amarillo en el interior norte de Valencia por lluvia de 20 l/m2 en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las 14 horas el avisto amarillo en el interior norte de Valencia por tormentas y lluvias que pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.El aviso, que estará activo hasta las 21,59 horas, también es de nivel amarillo por tormentas, que podrían estar acompañadas de granizo.

Así, para este jueves el cielo estará poco nuboso y aumentará por la tarde a nuboso con chubascos localmente fuertes que, ocasionalmente, irán acompañados de tormenta. Las temperaturas no sufrirán cambios, han indicado las mismas fuentes, que han apuntado que hoy también habrá viento flojo de dirección variable y predominará por la tarde la componente este con intervalos de sureste moderado en el litoral central.

Para mañana viernes el cielo seguirá poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior, donde se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde, sin descartar que alcancen el litoral de manera aislada y con menor intensidad.

Las temperaturas seguirán sin cambios y el viento soplará flojo de dirección variable, predominando por la tarde el sureste moderado en el litoral central y norte y flojo en el resto.