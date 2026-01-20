AVA-ASAJA reclama a los europarlamentarios que no apoyen el nuevo tratado de Mercosur si no cuenta con garantías

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha participado este martes en Estrasburgo en la manifestación con miles de tractores y productores europeos que se ha llevado a cabo para mostrar su desacuerdo con el nuevo tratado con Mercosur.

En el caso de que la Eurocámara decida solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que valore la compatibilidad el nuevo tratado podría quedar bloqueado hasta uno o dos años y analizar cambios en materia de seguridad alimentaria, cláusulas espejo y competencia desleal en agricultura.

José Francisco Sales, responsable de los servicios técnicos de AVA-ASAJA, reclama a los europarlamentarios que no ratifiquen el acuerdo mientras no haya garantías suficientes para el sector agrario.

El sindicato agrario reclama a la Unión Europea que realice un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, establezca reciprocidad e imponga cláusulas de salvaguardia automáticas y eficaces.