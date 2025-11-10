AVA y La Unió: Las granjas cumplen con la bioseguridad en la lucha ante la gripe aviar

Las asociaciones agrarias AVA y La Unió han lanzado un mensaje de tranquilidad y de seguridad alimentaria ante la gripe aviar dado que en la Comunitat Valenciana, aseguran, el sistema de producción aviar es integrado, las granjas cumplen con las medidas de bioseguridad y existen muy pocas explotaciones de aves al aire libre.

En la Comunitat, 138 municipios se van a ver afectados por las medidas de refuerzo. Medidas que también ha puesto en marcha la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, donde ya se ha detectado un foco en un establecimiento de aves cautivas y el virus en aves silvestres.

La situación geográfica de la Comunitat Valenciana respecto a las rutas de aves acuáticas migratorias del norte y centro de Europa, así como la presencia de humedales con abundancia de aves silvestres migratorias con flujo variable en esta época del año, hace necesaria una actualización de las medidas, según la resolución de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca publicada el pasado 3 de noviembre.

Desde este lunes, entra en vigor el confinamiento de las aves de corral en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia para evitar la propagación de la influenza aviar en 1.199 municipios de España, 138 de la Comunitat Valenciana.

Las medidas de protección, que se extenderán hasta el 1 de marzo de 2026, contemplan la prohibición de criar aves de corral al aire libre en determinados municipios, salvo que la cría se realice bajo tela pajarera o cualquier otro sistema que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua de las aves de corral. También se prohíbe la cría conjunta de patos y gansos con otras especies, el uso de agua sin tratar procedente de depósitos accesibles a aves silvestres y la celebración de ferias, muestras o exhibiciones con aves de corral al aire libre.

Focos en la Comunitat Valenciana

DE momento, se ha confirmado en la Comunitat Valenciana la presencia de un foco de la enfermedad en establecimiento de aves cautivas y la presencia de virus en diferentes aves silvestres de humedales. Para AVA, el hecho de que se hayan detectado focos y se haya respondido rápidamente es una señal de que, ante un brote, la reacción es inmediata. Para el sector avícola, esto significa que el entorno regulatorio está alerta, que se están destinando recursos a la vigilancia, y que la probabilidad de propagación masiva se reduce significativamente cuando se cumplen los protocolos.

Dado que el riesgo está identificado y se ha elevado al activarse zonas de especial vigilancia, el período actual (otoño‐invierno) representa una fase en la que el sector puede tomar medidas preventivas adicionales: adaptar los sistemas de cría al aire libre, reforzar cerramientos, revisar rutas de acceso de aves silvestres o revisar protocolos de limpieza.

Desde La Unió, su secretario general, Carles Peris, ha subrayado a EFE que el sistema de producción valenciano es integrado (las aves están en el interior de una nave, aisladas, y cumplen la normativa de bioseguridad) y son muy pocas las explotaciones que tienen gallinas al aire libre. Además, Peris ha apuntado que la transmisión al ser humano y al consumidor es extremadamente baja y no hay evidencias de contagio generalizado al consumidor a través de productos avícolas cocinados.