La Audiencia de Valencia ratifica que la competencia en la gestión de la DANA es del Consell

La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por Vox contra la decisión de la jueza de Catarroja de no investigar si el Gobierno convocó al Consejo de Seguridad Nacional el día de la DANA, que dejó 229 personas fallecidas el pasado 29 de octubre.

El tribunal concluye que la convocatoria o no de este órgano "no guarda relación directa" con las muertes y lesiones investigadas, y recuerda que la competencia "exclusiva" en materia de protección civil recae en la Generalitat Valenciana, tal y como establece el Estatuto de Autonomía.

Con esta resolución, la Audiencia confirma la negativa a practicar nuevas diligencias y declara de oficio las costas del proceso, sin posibilidad de interponer un nuevo recurso.