La Audiencia de Valencia ordena que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana

Los jueces creen que su comparecencia puede ofrecer "elementos de interés" después de la carta difundida por la comunicadora.

Madrid |

Maribel Vilaplana
Maribel Vilaplana | Europa Press

La Audiencia de Valencia ha ordenado que la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la Dana llame para que testifique a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 en un restaurante de Valencia.

En el auto, hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se estima así parcialmente el recurso de apelación que interpuso una acusación popular y revoca la decisión adoptada por la instructora de Catarroja en un auto dictado el 12 de mayo y que ella misma confirmó el 16 de junio, al desestimar un recurso de reforma.

"Elementos de interés", tras la carta difundida

La Sala ha tenido en cuenta para resolver el recurso la carta difundida, con posterioridad al dictado de la resolución recurrida (el 5 de septiembre), por la propia periodista a través de los medios de comunicación, y que fue unida al procedimiento mediante un auto de fecha 11 de septiembre, en el que la jueza Nuria Ruiz Tobarra volvió a denegar la testifical.

Vilaplana afirmaba en su carta abierta a los medios que durante la comida con Carlos Mazón no preguntó, ni participó, ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibió el president, quien tampoco le trasladó "ninguna inquietud al respecto", y asegura que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas.

La Audiencia concluye que descartar la posibilidad de que la comunicadora, "en sede judicial, con las exigencias y características propias de una diligencia procesal, pudiera ofrecer elementos de interés a los que no hizo referencia en la carta que publicó, se revela precipitado".

