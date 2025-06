La Audiencia de Valencia confirma la imputación del ex número 2 de Emergencias en la dana

La Audiencia Provincial de València confirma la imputación del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en la causa judicial de la DANA. El tribunal considera justificada la decisión de la jueza de investigarle por su participación en la gestión de las inundaciones.

La imputación de Argüeso, según la Audiencia, "no es ni irrazonable ni arbitraria", explica, sino que concuerda con el objetivo de la investigación. Una conclusión similar a la que el tribunal utilizó para confirmar también la imputación de la exconsellera Salomé Pradas hace ahora dos semanas.

Así, una vez más, la magistrada que instruye la causa judicial de la DANA ve avalada su investigación. Con la de ahora, son ya varias las confirmaciones que ha recibido de la Audiencia Provincial de València.

Nuevo auto de la Jueza

La jueza que instruye la causa de la Dana ha deniega este lunes la petición de una acusación particular de citar como testigos cargos de los Ministerios de Interior y Transportes, Adif, Generalitat y Diputación.

La magistrada señala en su resolución que nada de lo solicitado podrá esclarecer el "trágico fallecimiento" del hombre a cuya viuda representa dicha acusación particular, pues éste murió en una casa en la localidad de Cheste, "no en ningún desplazamiento in itinere".

Junto con este auto, la jueza de Catarroja cita a declarar en diferentes días de septiembre a la testigo de un fallecimiento y a 13 familiares de víctimas, en calidad de perjudicados.