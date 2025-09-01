ASPANION, junto a FEFCI, la Federación de Familias de menores con cáncer, conciencia sobre las trabas y retos educativos asociados a la enfermedad

A las puertas del inicio del curso escolar, ésta no va a ser igual para todos. No va a ser igual para los miles de menores con cáncer que, por sus tratamientos o recaídas, no viven una vuelta tradicional a las aulas.

Por ello, la Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion) y la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (Fefci) han impulsado la campaña 'La vuelta al cole con cáncer'. El objetivo es sensibilizar sobre las dificultades y retos educativos asociados a esta enfermedad.

Este año, Aspanion pone el foco en el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario o el Aula Hospitalaria, que permite a los niños y adolescentes enfermos continuar con sus estudios de una forma adaptada. Ana es la mama de Thiago, de 7 años, que el año pasado realizó todo el curso en apoyo domiciliario.

Ana ha contado a Onda Cero que viven en Paiporta y se vieron afectados por la DANA, pero a pesar de ello, la atención educativa domiciliaria no se suspendió.

Adicionalmente ASPANION, desde 2009, activa y financia las escuelas de verano y navidad en los hospitales con unidades de oncología pediátrica La Fe y El Clínico, en Valencia, y el Hospital Doctor Balmis en Alicante. En 2025 han contribuido a impulsar estas escuelas con sus aportaciones Fundación Mutua Levante (financiando la escuela de El Hospital Clínico y del Doctor Balmis) e Iale International School (financiando la del Hospital La Fe). Gracias a ambas organizaciones ha sido posible articular con personal especializado estas escuelas que, un año más, han permitido que las niñas y niños ingresados en periodo estival hayan pasado unas semanas más amenas y llenas de actividades y manualidades.

UN AÑO ESPECIAL: 40 ANIVERSARIO DE ASPANION

En 2025 ASPANION celebra su 40 aniversario. Con motivo de estas cuatro décadas de intensa labor el jueves 4 de diciembre, tendrá lugar una Gala Institucional que se celebrará en el CaixaForum València, que colabora también para impulsar este día especial con la cesión del espacio.

En 1985 ASPANION inició una complicada andadura que 4 décadas después cristaliza en una entidad humana y necesaria que tiende la mano a un colectivo vulnerable que necesita el apoyo de toda la sociedad. ASPANION es una ONG acreditada por Fundación Lealtad y fue declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior de España en 1999. En estas cuatro décadas la Asociación ha ofrecido a las familias afectadas ayuda psicológica, social y económica, además de recursos como el de los pisos de acogida, entre otros. La misión de ASPANION sigue siendo mejorar la calidad de vida de quienes viven la realidad del cáncer infantil.