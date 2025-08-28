Asociaciones de víctimas de la DANA piden a la nueva comisionada más prevención ante futuras riadas

Zulima Pérez, la nueva comisionada del Gobierno Central para la DANA, ha mantenido ya una primera reunión con las tres principales asociaciones de víctimas. Sobre la mesa, el estado de las infraestructuras, la necesidad de prevenir y un llamamiento a la colaboración entre administraciones.

En esta primera toma de contacto, las tres organizaciones han salido con buenas sensaciones. Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024, se ha referido así a la nueva comisionada.

Y es que, a día de hoy, 10 meses después, los problemas siguen siendo numerosos. Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, ha explicado que una de las principales preocupaciones que han trasladado a la comisionada es el estado de losascensores.

Por su parte, la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O demanda un sistema de alertas tempranas que anticipe la preparación frente a posibles nuevas DANAS. Rosa Álvarez es su presidenta.

Todos ellos han reclamado datos actualizados sobre cómo va la reconstrucción, por lo que no tardarán en producirse nuevas reuniones tanto con los técnicos como con la delegada del Gobierno, Pilar Beranabé, y el Secretario de Medio Ambiente.