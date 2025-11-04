Asociaciones de víctimas de la DANA exigen "verdad, justicia y reparación" en el Congreso

Manuel Álvarez murió en su casa de Catarroja (Valéncia) la tarde del 29 de octubre de 2024, antes de que el Gobierno valenciano enviara el mensaje de alerta a la población. Rosa, su hija, y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha abierto este martes con su testimonio la comisión de investigación sobre la gestión de la catástrofe.

"Mi padre no tenía que haber muerto. No era un número, era un hombre y tuvo la muerte más dura que ustedes puedan imaginar", ha relatado en su comparecencia.

Álvarez ha pedido a los grupos políticos que las buenas palabras no se queden en gestos de cara a la galería. "Nosotros no hablamos desde el partidismo, hablamos desde la pérdida", ha afirmado.

Por su parte, Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación, ha recordado a Rosa, su suegra, de 92 años. Murió en una de las viviendas tuteladas de Picanya situadas junto al barranco del Poyo.

La comisión de investigación del Congreso sobre la DANA ha abierto este martes sus sesiones. Hasta el jueves, 13 representantes de los afectados relatarán sus experiencias.