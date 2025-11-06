29O

La Asociación Víctimas DANA pide "justicia" en el Congreso: "No basta la dimisión de Mazón"

La de este jueves es la tercera y última sesión en cuanto a las intervenciones de las víctimas en la comisión de investigación

València |

María Dolores Gradolí Sandemetrio (c) comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis de la dana del 29 de octubre de 2024 del Congreso de los Diputados, este jueves.
María Dolores Gradolí Sandemetrio (c) comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis de la dana del 29 de octubre de 2024 del Congreso de los Diputados, este jueves. | EFE/ Fernando Villar

La Asociación de Víctimas de la DANA 29 de octubre ha pedido este jueves en el Congreso de los Diputados - en la comisión de investigación sobre la tragedia - que la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat "no es suficiente": "Exigimos verdad, justicia y reparación, no flaquearemos".

Mariló Gradolí, presidenta de la plataforma, ha afirmado que "la responsabilidad política era de la Conselleria de Emergencias y quienes ejercían la dirección del plan de emergencias".

Ha insistido en la responsabilidad del Gobierno valenciano al que ha calificado "de cobardes y de irresponsables", y les ha acusado de "mentir, esconder pruebas, como los vídeos que finalmente han salido a la luz, e intentar trasladar las responsabilidades a todos los demás y a otras instituciones".

Por su parte, Toñi García, miembro también de la asociación, ha pedido que su dolor "sirva para algo", tras relatar que esa tarde del 29 de octubre perdió a Miguel, su marido, de 61 años, y a Sara, su hija, de 24 años, cuando bajaron al garaje para intentar sacar los coches, sin que "ninguna institución ni organismo alertara del tsunami que se les venía encima".

La de este jueves ha sido la tercera y última sesión en la que han comparecido representantes de las víctimas y afectados en el Congreso.

