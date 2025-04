La Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidía de Valencia denuncia la falta de limpieza en el barrio

La Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidia de Valencia han denunciado la falta de limpieza en el barrio por parte de las brigadas municipales. Afirman que la pasada semana las brigadas limpiaron en algunos puntos del barrio tres meses después de la última limpieza. A pesar de los trabajos que realizaron aseguran que el barrio se ha quedado peor de lo que estaba.

Reconocen que en el barrio hay muchas personas incívicas pero consideran que se debe hacer un mantenimiento adecuado puesto que aseguran no limpian el suelo, los jardines están abandonados, no se realizan baldeos y no se vacían las papeleras. Según Amparo Vidal, portavoz de la Asociación, tras la limpieza del pasado jueves el barrio sigue igual.

Otra de las problemáticas que denuncian desde la Asociación es el mal olor de los contenedores que afirman también carecen de limpieza y que temen genere problemas graves el miércoles si surgen más plagas de moscas.

Fuentes municipales aseguran que este lunes se ha realizado un operativo especial de limpieza en la zona y que se ha pedido un informe a los inspectores para ver que está sucediendo y cómo se puede mejorar.