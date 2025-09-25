La Asociación de Vecinos de Nazaret de Valencia reclama el mantenimiento de la L95 de la EMT con su recorrido actual

La Asociación de Vecinos de Nazaret de Valencia ha iniciado una recogida de firmas para que la remodelación de líneas del Plan Director de la EMT 2025-2029 considere al barrio como un importante nexo de unión de la ciudad con la fachada marítima, el Jardín del Turia como guía hasta el Parque de Desembocadura, y formar parte del transporte público del litoral de la ciudad de València.

El Plan Director aseguran que conserva el nombre de la línea 95 pero con un recorrido que no tiene nada que ver con el actual que cuenta con recorrido lineal, rápido y que cruza toda la ciudad. Lo que consideran no sólo facilita la movilidad de los vecinos del barrio si no del resto. Según Julio Moltó, presidente de la Asociación, el planteamiento del consistorio hace todo lo contrario y reitera que provocará que el barrio se quede sin una línea directa con el litoral.

Mejor valoración hacen de la nueva Línea 45 propuesta, que conectará Benicalap con Natzaret con una frecuencia –teórica– de 14 minutos aunque temen que la frecuencia no se cumpla. Dicha línea mejorará los desplazamientos de la actual Línea 30 al Clínico, hospital público de referencia para el barrio, y al Campus universitario.