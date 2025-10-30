POST DANA

La Asociación Vecinal Recuperem Les Barraques reclama coordinación entre administraciones para alcanzar una solución para el barranco de Pelayo

Desde la Asociación afirman que un año después de la DANA muchas casas que resultaron afectadas siguen cerradas y por limpiar.

Amparo Sánchez

Valencia |

Estado en el que quedó el barrio de Catarroja el 29 de Octubre de 2024 | Asociación Les Barraques

La Asociación Vecinal Recuperem Les Barraques, barrio que confluye entre Catarroja y Albal, reclama que las administraciones trabajen en una solución definitiva para el barranco de Pelayo que pasa por la zona. Aunque han mejorado algunas cosas afirman que este barrio, uno de los más antiguos de Catarroja, sigue en obras. El agua alcanzó los dos metros en muchas de las viviendas.

A pesar de los daños que dejó la riada según Antoni Morellá, presidente de la entidad, muchos vecinos han apostado por seguir en la zona. Entre las cosas por hacer una solución adecuada para el barranco de Pelayo y a lo que hay que sumar los perjuicios que generan los colectores.

Afirma que el Ayuntamiento está haciendo muchísimo por mejorar la situación pero recuerda que lo que reclaman supone una mayor coordinación entre administraciones.

