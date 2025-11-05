29O

Asociación Damnificados Horta Sud reclama en el Congreso un pacto de Estado ante catástrofes como la DANA

"Entre unos y otros, la ayuda no llegó", ha lamentado Christian Lesaec, presidente de la plataforma

València |

El presidente la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Manuel Cristian Lesaec, comparece en el Congreso.
El presidente la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Manuel Cristian Lesaec, comparece en el Congreso.

El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Christian Lesaec, ha reclamado un pacto de Estado ante emergencias como la DANA en su intervención en la segunda sesión de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la tragedia.

Por otra parte, ha calificado de "nefasta" la gestión y ha denunciado la falta de coordinación entre las administraciones. Según Lesaec, en Valencia el "cabreo es monumental" y "va sobre todo" contra el 'president' ahora en funciones, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Entre unos y otros, la ayuda no llegó".

También ha criticado la mala situación en la que se encontraban, antes del 29 de octubre de 2024, los barrancos de la zona y ha pedido no tener que volver a esperar "otros 30 años" para arreglar los desagües. "Es vital", ha dicho, porque lo ocurrido, en concreto, con el barranco del Poyo es un "cachondeo", ha enfatizado.

Lesaec ha denunciado que los ciudadanos valencianos afectados por la dana se sintieron "totalmente abandonados": Esperábamos que las diferentes autoridades enviaran refuerzos porque estábamos desolados y no podíamos hacer nada".

También ha recalcado que Mazón y su Gobierno llegaron "tarde" para gestionar la catástrofe porque, a su juicio, si el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se hubiera puesto a funcionar desde el principio y hubiera enviado a las 17.00 horas la alerta, la población valenciana habría tenidos dos horas para reaccionar y se habrían evitado muchas muertes.

