POST DANA

La Asociación Adopta un Mayor DANA sigue reconstruyendo las viviendas afectadas de personas mayores y familias más vulnerables

Reitera que la gente no colabora más por que no se conoce la realidad actual. Hasta el momento desde Adopta un Mayor DANA han colaborado en la recuperación de un centenar de domicilios.

Amparo Sánchez

Valencia |

Voluntarios de la asociación junto a una de las afectadas a la que han ayudado a recuperar su vivienda. | Adopta un mayor Dana

La Asociación Adopta un Mayor DANA reitera que, casi once meses después de la riada, la reconstrucción no ha concluido y que muchas casas todavía no han sido recuperadas por sus propietarios. Sobre todo en las casas propiedad de personas mayores que no han contado con apoyo suficiente para recuperar sus viviendas o que decidieron alejarse durante un tiempo al verse desbordados emocionalmente.

Los voluntarios ayudan a los afectados a limpiar sus casas. | Adopta un Mayor DANA

Aunque aparentemente la normalidad ha vuelto a las calles la realidad aseguran desde la asociación es que dentro de las casas queda mucho por hacer. Desde quitar barro, pintar, acondicionar con el mobiliario o con los electrodomésticos necesarios para poder vivir de nuevo en ellas con unas condiciones adecuadas.

Según su coordinadora Cristina Fernández se han encontrado con domicilios en los que seguía habiendo barro puesto que "algunas familias están regresando ahora" y reconoce que muchos mayores no conocen la ayuda de la que disponen.

Necesaria más ayuda

Afirma que muchas familias no tienen cerca a familiares a los que acudir por lo que insiste son necesarias aportaciones económicas y materiales así como voluntarios y profesionales para seguir dando apoyo a quien lo necesite. La coordinadora de la entidad anima a que les trasladen los casos de personas que siguen afectadas y recuerda necesitan contar con más personas para continuar con la reconstrucción"quien lo desee puede ayudar dentro de sus posibilidades".

Recuerda que el proyecto no camina solo y lo hace junto a otras entidades que se encargan del reparto de alimentos que realizan gracias a las donaciones altruistas que están recibiendo tanto por parte de particulares como de empresas.

Uno de los afectados en su casa que resultó afectada durante el 29 de Octubre. | Adopta un Mayor DANA
