Asociaciones de la DANA denuncian la gestión de la crisis ante el Parlamento Europeo

"No buscamos solo reparación, sino verdad, justicia y responsabilidades", han manifestado ante la Comisión de Peticiones

València |

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de octubre, interviene en la Comisión de Peticiones.
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de octubre, interviene en la Comisión de Peticiones. | O.C.

Dos asociaciones de víctimas de la DANA han denunciado este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la gestión de la crisis y han reclamado que investigue lo ocurrido.

Al acabar la sesión, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido mantener abierto el caso, pero no ha optado por enviar una misión de investigación a España, a la espera de que el Ejecutivo Comunitario elabore una respuesta por escrito.

"No solo pedimos reparación, sino que se escuche a las víctimas, que se pongan en marcha medidas reales y que nunca más se permita que un Gobierno regional mire hacia otro lado mientras su gente muere", decía visiblemente emocionada la presidenta Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29 Octubre, Rosa Álvarez.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 octubre 2024, reclamaba que se abra "una investigación completa" sobre la gestión del episodio de "lluvias extremas" que provocó la DANA.

Los colectivos coinciden en que no buscan "compasión" ni "palabras de ánimo": "Venimos a exigir verdad, justicia y responsabilidades".

