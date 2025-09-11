Los arroceros afectados por la DANA no podrán comenzar la siega hasta finales de octubre

Comienza la primera campaña de la siega del arroz después de la DANA y a los agricultores no les salen las cuentas. Ni les salen las cuentas a los agricultores de las zonas más castigadas por la riada, ni en general a los que forman parte del Parque Natural de la Albufera.

Fransesc Moncholí, es arrocero de Massanasa y asegura que ellos no podrán iniciar la siega del hasta finales del mes de octubre. Calcula que este año la producción de los campos arrasados por la DANA puede reducirse en un 50%.

Para el resto de los arroceros del Parque Natural de la Albufera, se prevé un descenso de al menos el 15%, tanto en la producción como en los precios. José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA.

La causa más determinante es el brote histórico de piricularia -la enfermedad más letal del cultivo- que afecta al 60% de las parcelas de arroz, principalmente a las variedades Bomba, Albufera y J-Sendra que debido a los problemas fitosanitarios corren riesgo de desaparecer a corto plazo.

Al respecto, la asociación reitera a las administraciones que modifiquen el sistema de autorización de materias activas y aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan combatir la piricularia y otros patógenos. Asimismo, solicita una mejora del seguro del arroz a fin de ampliar las coberturas e indemnizaciones por las pérdidas de producción derivadas de las plagas y enfermedades.

En cuanto a los precios que perciben los arroceros, AVA-ASAJA denuncia una tendencia negativa a lo largo del año que implica un descenso del 15% de las cotizaciones. Además de la recuperación de la superficie cultivada en Andalucía y Extremadura -tras varios años de sequía- el motivo capital que explica ese desplome de los precios a pie de campo es el incremento de las importaciones. De acuerdo a los datos recabados por el sector arrocero hasta agosto de 2025, las importaciones de arroz alcanzan las 1.586.000 toneladas, casi 70.000 más que la campaña anterior, de las cuales 522.000 toneladas corresponden a Camboya y Myanmar.

AVA-ASAJA exige a la Unión Europea una cláusula automática de salvaguardia que restablezca los aranceles aduaneros cuando se supere un determinado umbral, modificando el actual artículo 29 del Reglamento relativo a la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).