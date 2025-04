Argüeso: El subdirector de Emergencias dijo que no tuviéramos en cuenta las llamadas al 112

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha responsabilizado al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (que sigue en el cargo), de indicar que "no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas".

Argüeso, que ha comparecido como investigado, ha realizado esta afirmación en respuesta a una pregunta de su letrado sobre las primeras horas de la trágica jornada del 29 de octubre, en relación a su desplazamiento a la comarca valenciana de La Ribera, donde se produjeron unas fuertes precipitaciones.

Asimismo ha afirmado que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ordenó a Suárez declarar el nivel 2 de Emergencia a las 15:00 horas y convocar el Cecopi, un hecho que no se produjo hasta alrededor de las cinco de la tarde. El ex exsecretario ha afirmado ante la jueza de la dana que como no le hacían caso por los rescates que le pedían, se enfadó y se fue al '112', donde "salvó muchas vidas".

También ha defendido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y ha asegurado que no estaba convocado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ni tenía por qué ir. Aunque hubiera ido, ha agregado que la dirección la llevaban Salomé Pradas y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Situación del barranco

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha asegurado que ni el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ambos presentes en el Cecopi, informaron de la crecida del barranco del Poyo el día de la dana. Ha explicado que los avisos automáticos sobre los caudales eran recibidos por Suárez, que era quien, a su juicio, debió haberlos remitidos a la sala del Cecopi desde donde se coordinaba la emergencia.

Ha añadido que seguramente no informó al Cecopi porque desconocía la existencia de ese aviso, y que tampoco el presidente de la CHJ, Miguel Polo, dijo nada al respecto, pese a haber estado presente "en todo momento" en el Cecopi. El investigado ha señalado también que hasta hace unos días no ha sabido que los bomberos forestales fueron retirados del barranco del Poyo y que, al respecto, no les informó José Miguel Basset, el exjefe de Bomberos.