Arcadi España: "No vamos a dejar que nos tomen el pelo"

El nuevo Conseller de Hacienda Arcadi España ha sido muy contundente a la hora de valorar los audios de Anil Murthy en declaraciones a A Punt. Arcadi fue el Conseller de Territorio que hasta hace unos días llevaba la negociación con el Valencia por el Nuevo Mestalla.

Se siente decepcionado tras escuchar los audios de Anil

Tras escuchar los audios de Anil en los que afirma sobre las reuniones mantenidad que "gracias, gracias, gracias’. Luego, cuando Germán Cabrera (abogado del club): ‘Pum’, vamos a llevar a la Generalitat a juicio", el Conseller se mostraba "muy decepcionado. He confirmado cosas que siempre se han dicho. Ha habido un intento de tomarnos el pelo. A la Administración y a los valencianos. El fondo es que a la Generalitat nos estaban diciendo una cosa y luego lo que querían hacer era otra. Lo que se desprende de esas revelaciones... no estamos para perder el tiempo. Si no querían tener ninguna interlocución con la Administración y solo sonreír y decir 'sí,si,si' no era necesario"