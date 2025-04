Aplazada por segunda vez la declaración de Vicent Mompó ante la jueza de la DANA

Es la segunda vez que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, acude a la Ciudad de la Justicia y se marcha sin declarar ante la magistrada que investiga la causa de la DANA. Ocurrió hace dos semanas, cuando estaba citado después de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, (los dos en calidad de testigos) y se aplazó por alargarse la comparecencia de Bernabé.

En este caso, se ha suspendido este martes debido a los "problemas de comunicación" que ha generado el apagón, después de que las defensas de los dos investigados (la exconsellera Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso) han solicitado que se paralizara por complicaciones en la conexión telemática. Según fuentes judiciales, la Fiscalía se ha mostrado partidaria y la jueza ha aceptado la petición.

A su salida del juzgado, una hora y media después de la entrada, Mompó ha respondido a las preguntas de los medios: "Esperemos que a la tercera sea la vencida, más que nada para que esto avance, aunque sé que sigue avanzando también".

"Ya tengo ganas de declarar, de dar la cara y de contestar a las preguntas que me hagan", ha insistido, al tiempo que, cuestionado por si va a aportar al juzgado el listado de llamadas que hizo desde su teléfono móvil el día de la DANA, el presidente de la Diputación ha indicado que no lo llevaba encima: "Me han dicho que no hace falta que las muestre voluntariamente y que si la jueza las quiere, las puede pedir y conseguirlas, pero nadie me las ha pedido. Yo no tengo problema en mostrar las llamadas que hice".