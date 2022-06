Anil Murthy dice que dimitió y no le despidieron

El ex presidente del Valencia Anil Murthy ha hecho sus primeras manifestaciones tras haber sido despedido por Peter Lim. En declaraciones al medio CNA (Channel News Asia) habla de dimisión y no de destitución y lo justifica porque el clima se había vuelto insostenible. "En las calles, la gente en los automóviles te grita todo tipo de insultos. Al cruzar la calle, te gritan. En los restaurantes, la gente se te acerca (y te dice): 'Eh, vete a tu casa, ¿qué haces aquí?' Es un acoso diario. Era como una pesadilla. Empeoró exponencialmente este año... No se podía vivir". Y añade que "No podíamos salir a comer a ningún lado. Vamos a un restaurante, la gente te acosa, incluso en restaurantes de renombre, te escondes en una habitación privada en algún lugar. No puedes caminar por las calles. Tengo miedo de ir al supermercado porque viene gente… no es que tenga miedo por mi vida. Tantos años de vivir esta vida, fue suficiente".

Y sobre su "supuesta" dimisión afirma que "cuando empiezo un proyecto… me gusta mucho terminarlo. Pasamos por el COVID-19, bajando la deuda y estuvimos cerca de arreglar las cosas para empezar a construir de nuevo. Y estábamos llegando. No es una decisión fácil para mí porque para mí, son asuntos pendientes. Pero luego te preguntas, ¿puedo ser efectivo? ¿O lo estoy haciendo peor?".

Señala que a día de hoy mantiene una buena relación con la gente del Valencia. "La mayoría de ellos me enviaban mensajes para agradecerme mi amistad, lo cerca que estuve de ellos cuando la liga estaba difícil. Estuve allí todos los días. Estuve muy cerca de los agentes, los jugadores y los capitanes. Tuve una buena relación con todos ellos".

Su relación con Peter Lim

Sorprende conocer de boca del propio Murthy que no habló con Lim tras los audios desvelados por Superdeporte "Cuando sea el momento adecuado, hablaremos de todo, pero se están produciendo muchos cambios... El enfoque en este momento es apoyar al equipo. Creo que cuando las cosas se calmen, espero tener la oportunidad de hablar con él".

Sobre los audios en los que califica a Peter Lim de "fan" insiste en que fue malinterpretada y que siempre fue leal al máximo accionista del club, "Ellos (los empresarios) me preguntaron: '¿Peter Lim sigue comprometido con el club?' Digo que Peter Lim es un fan. En español… no es mi lengua materna, pero puedo hablarlo… ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando dices fan, es 'aficionado'. Un fan todavía dices 'aficionado'. Dices 'un aficionado', significa aficionado. Entonces debí haber usado la palabra fanático. Dije Peter Lim 'es un aficionado de fútbol'. Debí haber dicho Peter Lim 'es aficionado'.

También insiste en que sus audios sobre Liverpool y Newcastle fueron "manipulados". "La forma en que se juntan las cosas, también se puede escuchar en los audios, cómo se ha cortado y reorganizado", dice a la vez que añade que "¿Por qué de repente me convertiría en un personaje tan controvertido? ¿Me he vuelto loco? Durante más de cinco años he estado hablando en público, mis temas de conversación son todos los mismos".

Afirma que las grabaciones filtradas ya le han sucedido a otras personas como el presidente del Real Madrid Florentino Pérez. "Diría que es sabotaje. Pero no es nada muy inusual en España. No es la primera vez, no será la última vez. La controversia es lo que vende. Las personas reales que manejan este negocio saben que todo esto es una tontería".

Y concluye señalando que "cuando me encuentro con personas... personas que me conocen desde hace mucho tiempo, dicen: 'Anil, es importante para ti antes de pasar al siguiente trabajo para limpiar tu nombre. Creo que es importante que la gente sepa la verdad".