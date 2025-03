Ángel Víctor Torres reclama lealtad a las administraciones para trabajar de la mano por la reconstrucción

El Gobierno Central ya ha abonado a los municipios afectados por la DANA los 1745 millones de euros con los que podrán sufragar las obras de recuperación de infraestructuras municipales dentro del Plan de Reimpulso y Recuperación. Lo ha confirmado el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien este jueves ha visitado algunos municipios afectados por la DANA y donde ha mantenido una reunión de coordinación en Torrent con alcaldes y alcaldesas.

Gracias a este plan se podrán ejecutar los trabajos de reconstrucción en un centenar de infraestructuras municipales entre instalaciones deportivas bibliotecas y espacios culturales. Unos espacios que los ayuntamientos podrán recuperar en su lugar original o en ubicaciones no inundables.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegura que el adelanto de las cuantías presupuestadas da un respiro a los ayuntamientos puesto que ha destacado que este tipo de aportaciones del Gobierno eran hasta ahora del 50 %.

Para garantizar el correcto desarrollo del plan ha avanzado Torres que habrá una oficina centralizada en Paiporta donde cada ayuntamiento tendrá asignado un responsable de Tragsa con el que podrán resolver las dudas que puedan surgir durante el proceso de contratación. De la cuantía total de fondos Paiporta recibirá más de 200 millones como municipio más afectado.

Mayor lealtad

Durante su visita el ministro ha reclamado lealtad para trabajar de la mano en la reconstrucción de los municipios de la provincia de Valencia arrasados por la dana. Ha respondido así a la propuesta del vicepresidente segundo del Consell, Gan Pampols, de que un Ministerio o el comisionado gubernamental, José María Ángel, lidere la reconstrucción.

Al respecto, ha indicado que tiende su mano a todas las administraciones y ha insistido que viene de circunstancias en las que le ha tocado liderar en cierta manera, en otros lugares, la reconstrucción, como fue el caso de Las Palmas tras la erupción del volcán, y donde la colaboración ha dicho fue magnífica con distintos colores políticos.

Ha afirmado que es necesario no usar los atriles para atacar al Gobierno de turno, al Gobierno de España, intentando imputarle culpas que ha reiterado no tiene de manera clara por ello considera quizá haya que aprender de ejemplos anteriores para no cometer errores como los que se están cometiendo en las relaciones institucionales.