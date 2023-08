Andrés Fernández, Capa y Álex Valle no renuncian a nada

Andrés Fernández, Capa y Álex Valle clausuraron este mediodía la ronda de presentaciones de fichajes en el Levante UD, a falta de más posibles movimientos en el tramo final del mercado. Tres perfiles muy diferentes, con la experiencia del guardameta y lateral diestro, en contraposición con la juventud de Álex Valle. Todos ellos, eso sí, con el objetivo común de dar lo mejor de sí por el equipo y mostrando una mayor ambición respecto a otras de las anteriores incorporaciones, sin cerrar puertas al ascenso.

Andrés Fernández ha permanecido casi un mes de espera por el Levante. Pese a esa tardanza, priorizó su llegada al club de Orriols, compaginando entrenamientos para “tener la mejor preparación física posible”, pero también con momentos para la familia. “No pensé que sería tanto tiempo. Se dio la operación y pude llegar aquí, que era donde quería estar”, afirmó.

El malagueño de 36 años, quien valoró que las lesiones habían alejado la temporada pasada al club granota de su objetivo, veía “una plantilla competitiva” y con “gente joven que viene fuerte”. Por dicho motivo, junto a los que ya están, mostraba su voluntad de que fuera “un año bonito”, en el que mantuvo “salir a ganar todos los partidos”.

Ander Capa, el noveno fichaje del curso y avanzado por Onda Cero, no ocultaba que venía de “dos años atípicos futbolísticamente”. Sin embargo, se decantaba ahora por el Levante al considerarlo “un gran club a nivel histórico” y “de Primera”. “Cuando me dijeron la propuesta del Levante ni me lo pensé”, transmitió con mucha rotundidad.

Físicamente decía sentirse bien, después de haber estado con un entrenador personal todo este tiempo en Bilbao, para así aportar su experiencia y luego “poder lograr ese ascenso”. Al igual que su compañero Andrés, mostró su hambre por “no dar ningún partido por perdido”, citó Capa.

Finalmente, Álex Valle venía a sabiendas de que aún está dando “sus primeros pasos” en el mundo del fútbol profesional. Tras realizar la pretemporada con el primer equipo del Barça y pese a no tener apenas participación con el Andorra, ahora se sumaba al Levante “muy feliz” y agradecido por “la confianza que me han dado desde el primer día”.

El lateral zurdo prometió “dejarlo todo en el campo”, independientemente del número de oportunidades que tenga. Pese a todo, también en relación con su club de origen, Álex Valle quería ir a por el mayor de los objetivos al final de este curso. “Nos sentimos con obligación moral de ganar. Iremos a por todas porque el objetivo es el que hay”, trasladó el catalán.