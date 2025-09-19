El alumnado del colegio Santo Ángel de la Guarda abandonará sus barracones en 2027

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha adjudicado este viernes las obras del nuevo colegio público Santo Ángel de la Guarda. El alumnado del centro lleva más de seis años estudiando en barracones a la espera de la construcción del nuevo colegio, que se ubicará en los terrenos del antiguo Cuartel de Ingenieros de la calle San Vicente. Las viejas instalaciones fueron demolidas precisamente para dar paso a la urbanización del PAI previsto en esta zona.

Las obras han sido encargadas a la constructora Citanias por el importe de licitación del contrato, que eran 10,8 millones de euros. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses por lo que, si no surgen imprevistos que retrasen los trabajos, el centro nuevo debería estar acabado a lo largo del año 2027.

La construcción del CEIP Santo Ángel de la Guarda fue incluida en 2018 en el ‘Pla Edificant’ de la Generalitat para la mejora de centros escolares. El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de València acordó aumentar en más de 3 millones de euros el presupuesto de las obras porque el coste inicialmente calculado inicial se había quedado desfasado debido a los retrasos en la tramitación del proyecto.

Las nuevas instalaciones contarán con 12 unidades de Educación Infantil (3 de Primer ciclo y 9 de Segundo Ciclo), 18 de Primaria, cancha de ‘pilota valenciana’ y comedor con capacidad para 300 estudiantes en 2 turnos. La parcela sobre la que se edificará el centro tiene una superficie de 12.000 metros cuadrados, de la que se edificará aproximadamente la mitad.