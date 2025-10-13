Alfafar recibe el premio Atresmedia “Tolerancia Cero” por su implicación en la prevención del acoso sexual en fiestas y espacios de ocio

El Ayuntamiento de Alfafar ha sido reconocido con el Premio Atresmedia “Tolerancia Cero” al maltrato gracias a su proyecto de prevención y sensibilización contra el acoso sexual en fiestas patronales y espacios de ocio, por segunda vez. La iniciativa, que desarrolla las acciones 3.3.7 y 3.3.8 del IV Plan Municipal de Igualdad, ha sido valorada por su capacidad para impulsar un cambio social real, promover la igualdad y garantizar entornos festivos seguros para todas las personas, especialmente mujeres y jóvenes.

El proyecto, coordinado por la Unidad de Igualdad de Alfafar, combina dos actuaciones principales: La campaña de prevención del acoso sexual en espacios de ocio, orientada a visibilizar conductas discriminatorias, sensibilizar a la ciudadanía y ofrecer recursos de apoyo. Y la instalación de Puntos Violeta en las fiestas patronales y populares, que ofrecen espacios seguros de información, atención y asesoramiento a mujeres que pudieran sufrir acoso o violencia sexual.

En concreto, se habilitaron tres Puntos Violeta en las fiestas patronales de agosto y dos en las fiestas populares del Barrio Orba en julio, atendidos por personal especializado. Además, la campaña incorporó materiales informativos, un photocall reivindicativo y una encuesta online accesible mediante código QR para medir el impacto de las acciones.

La propuesta responde a un diagnóstico previo recogido en el IV Plan Municipal de Igualdad, donde se constató la elevada percepción ciudadana sobre la existencia de acoso sexual callejero, especialmente en entornos festivos. Asimismo, se apoya en estudios como los informes del Observatorio Noctámbul@s y la investigación “Noches Seguras Para Todas”, que evidencian la normalización de las violencias sexuales en el ocio nocturno y la escasa denuncia de estos hechos por parte de las víctimas.

El Ayuntamiento de Alfafar, en colaboración con las áreas de Cultura, Juventud, la UPCCA, asociaciones locales y Policía Local, ha trabajado en un modelo integral y participativo, que combina formación a clavarios y asociaciones festivas, coordinación con entidades organizadoras y campañas en redes sociales para lograr una sensibilización comunitaria más amplia.