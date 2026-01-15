POLITICA

Aitana Mas y Alberto Ibáñez no optarán a la reelección como portavoces de Iniciativa

Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, es una de las tres formaciones que conforman la coalición Compromís

Los portavoces de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez y Aitana Mas (primero y segunda a la izquierda), en una imagen de archivo. | EFE/Biel Aliño

Los portavoces de Iniciativa-Compromís, Aitana Mas y Alberto Ibáñez, no optarán a la reelección en el séptimo Congreso de la formación que se celebrará el próximo 28 de marzo.

Aitiana Mas, diputada autonómica y exvicepresidenta del Consell, explica que va a hacer "una pequeña parada” para afrontar su proceso oncológico y poder estar preparada para el 2027.

Por su parte, Alberto Ibáñez, descarta presentarse a la reelección para centrarse en su tarea como diputado y portavoz en el Congreso.

Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, es una de las tres formaciones que conforman la coalición Compromís, además de Més, que es el partido mayoritario y del que forman parte la diputada nacional Àgueda Micó y el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y Els Verds.

