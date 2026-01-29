Los agricultores y ganaderos reclaman cambios en las políticas actuales para garantizar su futuro en la Comunitat Valenciana

Los agricultores han tomado de nuevo las calles de Valencia y Alicante para reclamar medidas adecuadas que garanticen la continuidad del sector agrario y ganadero. Denuncian los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur, o los recortes de la Política Agrícola Común. Unas políticas que afirman están ahogando el sector y que consideran se deben corregir para evitar que se sigan perdiendo hectáreas de cultivo.

Los agricultores y ganaderos se han concentrado a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. | Onda Cero

A pesar de que se ha paralizado el acuerdo de Mercosur afirman que la Unión Europea seguirá adelante con las medidas planteadas que no protegerán al sector. Los secretarios generales de La Unió y AVA-Asaja Carles Peris y Cristóbal Aguado reclaman cambios para garantizar el futuro del sector.

Los agricultores reiteran que la situación actual acabará de hundirles ante los altos costes de producción y la falta de relevo generacional.

Con la manifestación de hoy también han querido visibilizar su malestar por la situación en la que se encuentran todavía muchas parcelas que se vieron afectadas por la DANA y que todavía ni se han regenerado ni se han rehabilitado.