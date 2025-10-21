Los afectados por la DANA piden a la sociedad valenciana que les acompañen en la manifestación del próximo sábado

Ante la falta de asunción de responsabilidades políticas el próximo sábado 25 de Octubre el centro de València acogerá la duodécima manifestación en la que se reclamará de nuevo la dimisión del president de la Generalitat Carlos Mazón. Las más de 200 entidades convocantes reiteran que la Generalitat intenta imponer una normalidad que no existe.

Convocan a todo el pueblo valenciano no sólo por lo sucedido el 29 de Octubre del pasado año si no por lo que está sucediendo durante la fase de reconstrucción. Toni Valero, miembro del Comité Local de Reconstrucción del Parque Alcosa, reitera que es necesario exigir la dimisión del president. Por su parte Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024, pide a los ciudadanos que les acompañen.

Afirman que la reconstrucción se ha basado en reactivar la economía y no en garantizar las necesidades básicas de las personas afectadas tal y como señala Vicent Mañes de la asociación de directores y directoras de infantil y primaria de la Comunitat Valenciana.

La manifestación empezará en la plaza de San Agustín a las 18:00 horas y recorrerá las calles Xàtiva, Colón, Palau de la Justicia, Alfonso el Magnánimo, la Pau, la plaza de la Reina, las calles Bordadoras y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen.