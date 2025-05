Afectados por la DANA pedirán amparo al Tribunal Constitucional frente a decisiones que ven "lesivas"

La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud–Valenciaestudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la jueza de Catarroja, ratificada por la Audiencia de Valencia, de no admitir algunas de sus reclamaciones, como los "posibles daños por imprudencia grave, omisión o falta de avisos".

Los afectados consideran que el auto es, "en algunos aspectos, injusto, desacertado y lesivo para las víctimas".

Según ha explicado Christian Lesaec, presidente de la asociación, lamentan que el tribunal señale que las lesiones psíquicas deban ser "la consecuencia final de una acción que normalmente no se agota en un solo acto sino en una conducta metódica, constante, fría y calculada que coloque a la víctima en una situación de ansiedad que afecte a su estabilidad y salud mental". Y, por tanto, rechace incorporarlas a la causa penal.

Critican que, según la Audiencia, como la riada "no fue ni metódica ni calculada, aunque fría sí, pues el agua estaba congelada, los afectados y afectadas que tienen secuelas psicológicas por haber visto morir a sus convecinos, haber luchado por sus vidas durante horas, haber defendido sus casas o negocios de la riada, haber socorrido a otras personas y muchas otras situaciones parecidas, no pueden tener secuelas psicológicas".

También lamentan que no se estime investigar la comisión de un delito por omisión del "deber de mantener los cauces y barrancos limpios", por considerar que no existe una relación de equivalencia entre la no adopción de las medidas de mantenimiento de cauces y/o modificación de los mismos y la producción de cada concreto daño.

Sobre la falta de avisos a la población y su posible vínculo con los daños materiales, el auto indica que ni el recurso, ni la querella precisan "qué mensaje, ni a qué hora, hubieran permitido minimizarlos".

Desde la asociación, han mostrado su "asombro" por el hecho de que los magistrados "parecen no saber qué mensaje se debería haber enviado", cuando todos los afectados "tienen claro que un mensaje que avisara de la llegada inminente de una riada que puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, busquen refugio en lugares altos y pónganse a salvo de forma inmediata, habría salvado vidas".

"No se trata de la redacción exacta del mensaje, se trata de la seriedad y antelación que la situación requería por parte de las autoridades", afirman.