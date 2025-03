Afectados por la DANA afirman ante la jueza que la emergencia ya era crítica a primera hora de la tarde del 29-O

Familiares de víctimas mortales de la DANA de València siguen, jornada tras jornada, compareciendo ante el Juzgado de Catarroja. Sus relatos ante la magistrada y ante los medios de comunicación son ciertamente sobrecogedores. Afectados y afectadas por las inundaciones del veintinueve de octubre como, por ejemplo, Ernesto Martínez.

Su hermana y su sobrina se vieron acorraladas por el agua del Barranco del Poyo mientras iban de camino al trabajo, un establecimiento hotelero ubicado en el término municipal de Cheste. Ambas acabaron falleciendo a consecuencia de la DANA. Ahora, Ernesto asegura tener vídeos de sus familiares que certifican que, en efecto, la emergencia era completa y total desde primera hora de la tarde.

"Me mandó un audio. Llamó luego al 112", relata Martínez en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Ciutat de la Justícia de València. "Volvió a mandar otro segundo vídeo en el que el coche va literalmente flotando, con el agua a la altura de los cristales, como barco sin timón. Realmente, lo lleva a su libre albedrío, donde lo quiera llevar el agua", denuncia Martínez.

"En la horquilla de las 16:30 o 17:00 horas", precisa Ernesto Martínez, cuya hermana y cuya sobrina fallecieron el veintinueve de octubre a consecuencia de la DANA de València.

Ernesto Martínez hace una valoración positiva de su paso por el juzgado en el marco de la investigación judicial abierta con motivo de las inundaciones. La magistrada, según explica este afectado por las inundaciones, está siendo muy atenta con los afectados y afectadas, centrándose, especialmente, en el terreno emocional y psicológico.

"Lo primero por lo que se ha interesado es por cómo estoy yo. Eso no hay muchos jueces que te lo pregunten", reivindica Martínez. "No he estado en muchos juicios, tampoco he estado delante de muchos jueces, pero no es lo habitual. Al menos, eso pienso yo", valora en declaraciones a los medios de comunicación.

"Todos mis compañeros han coincidido en lo mismo porque, al final, somos una familia unida por la tragedia. Aquí es lo que nos une", concluye Ernesto Martínez.