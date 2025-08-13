La Aemet prevé un nuevo pico de calor este fin de semana en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que, a partir de este viernes, en la Comunitat Valenciana, se espera un nuevo pico cálido, que podrá ser muy intenso.

Jose Ángel Núñez, Jefe de Climatología de la AEMETen la Comunitat Valenciana, ha indicado que el sábado y el domingo pueden ser los dos días donde más vuelvan a subir las temperaturas y se registre una humedad en torno al 80-90%.

"Mucha atención los próximos días, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos", ha explicado.

Y es que, a pesar de que los primeros días de agosto fueron frescos, la ola de calor persistente que estamos viviendo, va a dar lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas en la Comunitat Valenciana desde al menos 1950.