La Aemet defiende que su información fue "muy fiable" el día de la DANA

Responsables de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana han defendido este viernes que la información que aportó el organismo sobre el pasado 29 de octubre fue "oportuna, muy fiable y lo más concreta y exacta posible".

"Técnica y científicamente nadie hubiera podido dar una información mejor, acotando lo que se podía acotar y llegando hasta donde nos permite llegar la ciencia", ha apuntado Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, tras ser preguntado por los avisos emitidos el día de la DANA.

Sobre la versión del Consell, que alega que hubo "falta de información", el jefe de Climatología de la Aemet Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha puesto el foco en los últimos escritos de la jueza de Catarroja que instruye la causa en torno a la gestión de la DANA: "Ahora los que están hablando son los autos judiciales y dice claramente que hubo información más que suficiente. No lo decimos nosotros, lo dice el auto judicial y lo que digamos ahora el resto de implicados ya es irrelevante".

Preguntados por si creen que el Gobierno valenciano quiere "desacreditar" el trabajo de la Aemet, Núñez ha apuntado que no cree que "explícitamente" tengan interés en hacerlo. Sin embargo, ha lamentado que el discurso "está siendo aprovechado por terceros, por gente que no está en la gestión", para desacreditarles.

Respecto al aviso rojo de la Aemet para ese día, ha recalcado que el umbral "establecido en colaboración con Protección Civil en la Comunitat Valenciana", se marca en 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y "de ahí hacia arriba". Además, ha sostenido que ese aviso apunta que "las consecuencias podían ser catastróficas", porque aduce a "una situación muy adversa, con graves riesgos".

"Se dice que no dijimos que iban a caer 700 litros por metro cuadrado en Turís. No lo dijimos porque no lo sabíamos, ni nosotros ni nadie, que iba a caer tal cantidad de agua. Pero sí que dijimos que iba a caer mucha precipitación, que lo que podía pasar iba a ser muy adverso", han enfatizado.

"Prácticamente cada vez que ha habido un aviso rojo de lluvia ha pasado algo importante", ha resaltado Tamayo, al tiempo que se ha preguntado "qué más" podían hacer.

Por otro lado, preguntados por los canales de comunicación empleados por la Aemet el 29O para avisar de la situación meteorológica --después de que la agencia informara a la jueza que instruye la gestión de la DANA que se emitieron 15 boletines entre los días 28 y 29 de octubre y que en esa última jornada hubo 24 llamadas relacionadas con el episodio, entre las 6.30 y las 22.02 horas, principalmente a Protección Civil--, Tamayo ha subrayado que se utilizaron "los canales de comunicación habituales para informar en esas situaciones".

En concreto, Núñez ha apuntado que son "canales múltiples", como comunicaciones directas entre meteorólogos y técnicos, distribución de información a Protección Civil, la difusión de información meteorológica en formato CAP (Protocolo de alerta común), así como canales de difusión general como Twitter o la página web.

Ambos han hecho hincapié en que se utilizaron los canales indicados: "Está muy protocolizado, no se puede dejar nada a la improvisación".