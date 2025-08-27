La AECC celebra su 30º campamento de verano para niños y adolescentes oncológicos en Olocau

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia organiza esta semana su tradicional Campamento de Verano en el Albergue Olocau. Este campamento gratuito está destinado tanto a los niños y adolescentes que han pasado una enfermedad oncológica, como a sus hermanos.

En su trigésima edición, esta iniciativa ofrece a los 51 menores participantes un espacio de ocio saludable, inclusivo y adaptado a sus necesidades en plena naturaleza. Herminia Moreno, Coordinadora del Voluntariado, explica que esta experiencia permite que los niños desconecten del entorno hospitalario y desarrollen su autonomía.

Durante una semana los asistentes disfrutan de diferentes juegos, talleres, veladas temáticas y actividades deportivas, siempre bajo la supervisión de monitores, voluntarios y un equipo sanitario permanente.