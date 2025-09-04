La UV adjudica las obras de la nueva Facultad de Biológicas y el edificio de Óptica y Servicios Generales

LEER MÁS La UV adjudica por 5,4 millones las obras para ajardinar el campus de Tarongers

La Universitat de València (UV) ha adjudicado las obras de construcción de dos nuevos edificios en su campus de Burjassot, que supondrán una inversión total de más de 50 millones de euros. La mayor parte del dinero irá destinado a la nueva sede de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Según ha sabido Onda Cero, el contrato ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas integrada por las mercantiles San José y CHM por un importe de 39,5 millones de euros. Esta nueva facultad es la obra más costosa del plan de modernización de los campus de Tarongers y Burjassot, para el que la UV destinará 150 millones de euros en tres años.

El inmueble tendrá seis alturas y dos sótanos y se levantará en una parcela situada junto a la facultad actual, inagurada hace 47 años. El edificio nació para albergar la carrera de Biología, pero se ha quedado pequeño porque en la actualidad acoge también al alumnado de otros tres grados: Biotecnología, Ciencias Ambientales y Bioquímica. Las obras tienen un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que el edificio debería estar listo para el curso 2028-2029.

Bloque de Óptica y Servicios Generales

La otra actuación adjudicada es la demolición del edificio ‘Joaquim Catalá’ para construir uno nuevo que albergará los laboratorios y aulas de Óptica, espacios para oficinas, así como los servicios de deportes y estudiantes de la universidad. El inmueble lo conforman dos bloques rectangulares de cinco alturas unidos. En este caso, la Universitat de València ha encargado la obra a la constructora Rover por 11 millones de euros y está previsto que los trabajos duren 20 meses.

En el marco del plan de mejora de sus campus, la UV tiene en marcha desde hace un año las obras de “humanización” y ajardinamiento de Tarongers y acaba de iniciar la reurbanización de Burjassot. Además, el otoño pasado arrancó la construcción de un nuevo aulario junto a las facultades de Magisterio y Ciencias Sociales, en Tarongers, que servirá para ampliar la capacidad de ambas. El nuevo aulario, de 4 alturas y aparcamiento subterráneo, ocupará una parcela de más de 24.000 metros cuadrados que antes era un estacionamiento en superficie.