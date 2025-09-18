Una acusación pide que la jueza de la dana requiera a À Punt el vídeo del Cecopi del 29-O

La acusación popular en la causa penal de la dana que ejerce Ciudadanos ha pedido a la jueza instructora que requiera a À Punt todo el material de vídeo y audio en bruto que grabó en la reunión del Cecopi del 29 de octubre, así como en los días posteriores hasta que el órgano de dirección de la emergencia quedó desconvocado.

Ciudadanos ha planteado esta solicitud tras el ofrecimiento hecho este miércoles por la cadena pública autonómica, que en un comunicado ofreció a la jueza instructora el material grabado durante la reunión del Cecopi del 29 de octubre y "la totalidad del material generado" durante los días de la dana, "siempre que así lo requiera la magistrada instructora".

À Punt se pronunció de esta manera ante una providencia en la que la instructora preguntaba a la radiotelevisión pública valenciana si mantenía el ofrecimiento realizado el 19 de febrero relativo a la entrega de la totalidad del material audiovisual vinculado a la dana.

En el comunicado, la cadena señalaba que la difusión voluntaria del audio del "mudo" que grabó ese día en el Cecopi podría suponer "una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente", si bien explicaba que entregaría todos los brutos al juzgado "de manera inmediata" en el momento en que les fueran requeridos.

El vídeo en el interior del Cecopi del 29 de octubre fue grabado por À Punt a las siete de la tarde, pero el audio lo emitió RTVE el pasado miércoles, donde se oye a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, dar indicaciones sobre el mensaje Es-Alert que finalmente se envió a las 20:11 horas a los móviles.

La dirección de la radiotelevisión pública valenciana informó este lunes que iba a denunciar la sustracción y la posterior filtración del vídeo.