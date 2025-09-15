Una acusación de la DANA pide incorporar a la causa un nuevo vídeo del Cecopi grabado por Emergencias

Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones personadas en el procedimiento de la DANA, ha advertido a la jueza de un vídeo del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre --diferente al de À Punt-- grabado por Emergencias y ha requerido su incorporación a la causa.

Precisamente la semana pasada se hicieron públicas por parte de RTVE unas imágenes y audio en el Cecopi del 29O, grabadas por À Punt, en el que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, daba indicaciones para el mensaje del ES-Alert: "Metedlo en el texto, por favor".

A raíz de estas imágenes, ACPV ha presentado un escrito a la magistrada requiriendo la incorporación del vídeo a la causa y ha advertido de que en el vídeo emitido por RTVE se observa cómo un operador de cámara, con chaleco rojo de Emergencias, graba a los participantes en la reunión desde posiciones y ángulos diferentes a los de la grabación que efectuó el canal oficial de la emergencia, À Punt.

Por este motivo, solicita a la magistrada que requiera a Presidencia de la Generalitat la remisión de los vídeos grabados por el propio servicio de comunicación de la entidad el día de la dana en el centro de emergencias, bien dependiente de dicha institución o de la Consellería responsable de las emergencias, "pero siempre bajo la coordinación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, editados y emitidos/remitidos, y en material bruto sin editar".

El mismo requerimiento, ha añadido en su escrito, deberá efectuarse a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias (AVSRE) en el hipotético caso de que Presidencia de la Generalitat informe que no dispone de dicho material, "ya que cuenta con un servicio de grabación de audiovisuales contratado específicamente para ello", ha expuesto.

PSPV y Compromís reclaman que se hagan públicos todos los vídeos del Cecopi durante el día de la DANA, entre ellos el que Acció Cultural --una de las acusaciones personadas en el procedimiento judicial-- ha pedido que se incorpore porque asegura que fue grabado por la Conselleria de Emergencias. Por su parte, el PPCV insta a "dejar trabajar a la justicia" en este proceso por el que se investiga la gestión de la tragedia que provocó 228 fallecidos.