Activistas LGTBIQ+ piden a la Generalitat que les devuelva sus fondos de 'El armario de la memoria'

Una decena de activistas LGTBIQ+ ha remitido una carta a la Generalitat con la que pide la retirada de sus fondos de la iniciativa 'El armario de la memoria'. Se trata de un archivo histórico con recursos documentales, fotográficos y audiovisuales de la diversidad e inclusión en la Comunitat Valenciana que el Gobierno valenciano pasará a gestionar en exclusiva de ahora en adelante.

Un extremo que denuncian estos diez activistas. Piden que 'El Armario de la Memoria' continúe gestionado por las entidades del colectivo LGTBIQ+. "La situación actual nos hace dudar de que, en el futuro, este Gobierno que quiere manejar estos fondos pueda protegerlos y conservarlos", reflexiona Gonzalo Carbonell, coordinador del Grup de Gent de Lambda, la organización que representa al colectivo LGTBIQ+ en la Comunitat Valenciana.

"Ya sabemos que, en principio, no son amantes de las memoria y mucho menos de las personas con diversidad de género, sexual o de familia", añade Carbonell en declaraciones a los medios de comunicación. Una crítica que se suma a las que Lambda viene haciendo a lo largo de las últimas semanas, denunciando que se deje de contar con ellos y ellas para esta iniciativa 'El armario de la memoria', el archivo de la diversidad valenciana.