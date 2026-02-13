Los accidentes laborales dejan 80 muertes en 2025 en la Comunitat Valenciana

Los accidentes laborales causaron 80 muertes en 2025 en la Comunitat Valenciana, 31 fallecimientos menos que en 2024, un 28 %, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo.

Durante el año pasado, se produjeron 80 muertes por accidente laboral, de las que 66 se produjeron durante la jornada laboral y 14 fueron en los desplazamientos al trabajo, los denominados "in itinere".

En 2024 el número de accidentes laborales mortales se elevó a 111 en la Comunitat, de los que 81 se produjeron durante la jornada laboral y 30 "in itinere".

En el conjunto de España, se produjeron por accidentes laborales 735 fallecidos en 2025, 61 menos o un descenso del 7,7 % frente a 2024.

De estas muertes en el trabajo, 584 fueron en la jornada laboral, 62 menos que un año antes, y 151 "in itinere", es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, uno más que en 2024.

La principal causa fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 251 muertos, 15 menos que en 2024.

Por régimen laboral, 676 accidentes mortales fueron entre asalariados, 54 menos que un año antes; y 59 entre autónomos, 7 menos que en 2024.

Por sexo, y ya dentro de las muertes en jornada laboral, 546 fueron hombres, 62 menos; y 38, mujeres, la misma cifra que un año antes.

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 262 muertes en el trabajo, 64 menos que un año antes; seguido de la construcción, con 164, 29 más que en 2024.

Por detrás, la industria, con 110 muertes, seis menos; y el sector agrario, con 48 fallecidos por accidente laboral, 21 menos que un año antes.

De vuelta a las causas, la segunda fueron golpes o caídas, con 97 fallecidos, tres más que en 2024.

Le siguen aplastamientos, con 82 muertes, un descenso de 17 frente a 2024; y accidentes de tráfico, con 73 fallecidos en accidente laboral, 23 menos.

En los accidentes mortales en desplazamientos, 122 fueron entre hombres, 2 más; y 29 entre mujeres, uno menos.

Y entre las causas, la principal fueron los accidentes de tráfico con 138 fallecidos, 7 más.

En total, en 2025 se registraron 620.386 accidentes laborales con baja, un descenso del 1,3 %; mientras que sin baja se notificaron 542.661, una moderación del 1,9 % frente al año previo.

Esta semana, Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde 1995, y adaptarla a los riesgos del siglo XXI.

Entre los cambios está la inclusión de la salud mental o el reconocimiento de otros riesgos laborales derivados de la digitalización, del trabajo a distancia o el cambio climático.

También se busca reforzar la prevención en las empresas más pequeñas con la creación del delegado territorial que podrá actuar en empresas de hasta 10 personas trabajadoras.