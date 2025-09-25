Abusos sexuales en la infancia en la Comunitat Valenciana: En casi 9 de cada 10 casos el agresor es una persona conocida por la víctima  

En casi 9 de cada 10 casos de abusos sexuales a niños y adolescentes de la Comunitat Valenciana, el agresor es una persona conocida por la víctima.

Así se refleja en el informe presentado por Save the Children y basado en el estudio de 88 sentencias con 118 víctimas entre 2019 y 2024. Según el análisis, en el 65% de los casos de la Comunitat analizados, las víctimas son niñas o adolescentes, y la edad media de inicio de los abusos se sitúa entre los 11 y los 12 años.

Además, se apunta que el 41% de los procesos judiciales se prolonga más de 3 años lo que agrava el dolor de las víctimas. Por ello, desde Save the Children, su director en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, reclama ampliar la justicia especializada en violencia contra la infancia.

Barnahus: un modelo que funciona

La organización insiste en la necesidad de implantar en todo el país el modelo Barnahus (casa de los niños), donde las víctimas son atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados. Se trata de un modelo de atención integral a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, ya que todas las instituciones implicadas en un caso de abuso sexual infantil trabajan de forma coordinada bajo un mismo techo, con el fin de evitar la victimización secundaria.

Solo en 2024, las Barnahus de Cataluña atendieron cerca de 3.000 casos de violencia sexual infantil. Los resultados del proyecto piloto en Tarragona muestran que este modelo reduce la duración de los procesos judiciales de casi tres años a poco más de un año, aumenta las condenas (del 65,9% al 84,5%) y mejora la experiencia de las víctimas, que deben repetir menos veces su testimonio. “Es imprescindible que se continúe impulsando en la Comunitat Valenciana este modelo, poniendo en marcha su pilotaje en la autonomía. Los derechos de miles de niños y niñas están en juego”, apunta Hernández.

