El abandono de tierras en la Comunitat Valenciana pone en peligro su función como cortafuegos naturales

En plena oleada de incendios forestales uno de los cortafuegos naturales son las tierras cultivadas y la ganadería. Tierras y ganado que aquí en el Comunitat Valenciana han abandonado muchos agricultores y ganaderos por falta de rentabilidad, lo que supone mayor riesgo para la propagación del fuego.

La Unió Llauradora, resalta la importancia de establecer una política rural como punto fundamental de mantenimiento de nuestros bosques. Mientras que desde AVA, su secretario general, Salvador Torres, asegura que el abandono de tierras agrava el control de los incendios forestales.

Por su parte, el Secretario General de La Unió, Carles Peris asegura que esta situación de abandono de tierras es muy difícil de revertir por la falta de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. Por ello exige ayudas.

Sin ir más lejos, LA UNIÓ ha denunciado hoy el abandono de más de 6.000 hectáreas de olivar en la Comunitat Valenciana en los últimos cinco años.