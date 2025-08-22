ABANDONO ANIMAL

El abandono de perros y gatos crece exponencialmente en verano en la Comunitat

Mientras el número de adopciones desciende, las asociaciones y protectoras deben hacerse cargo de las mascotas que ahora viven en la calle

Valencia |

Narciso es uno de los últimos cachorros que han recogido este verano en la protectora Modepran
Con la llegada del verano, las vacaciones son ansiadas por todos, menos por las mascotas. Durante estos meses, el abandono de perros y gatoscrece exponencialmente, mientras que el número de adopciones desciende, y las asociaciones y protectoras deben hacerse cargo de las mascotas que ahora viven en la calle.

El perro sigue siendo el animal más abandonado durante esta época. Lucía Mateu, voluntaria en el departamento de comunicación y redes sociales en la Protectora Modepran, señala que, aunque existen alternativas para viajar con mascotas, todavía hay, dice, “una falta de responsabilidad en muchas familias”.

Mateu recuerda que, en los casos en los que algún tutor no se pueda hacer cargo del animal, se debe recurrir a la policía o al ayuntamiento para derivarlo a una protectora y encontrarle una nueva familia. Sin embargo, desde Modepran advierten que hacen falta más recursos para hacer frente a las acogidas y un mayor control del chip obligatorio en los animales para reducir el número de abandonos.

Mascotas en Modepran

Mariam
Mariam ya lleva en Modepran un tiempo. Acaba de cumplir 1 año y, aún así, ya la consideran "una de las veteranas, ya que nadie viene a reclamarla".

Didack y Pau
Didack y Pau
Didack y Pau pertenecen a una de las últimas camadas de gatos que han llegado a la protectora. Solo tienen un mes y todavía están aprendiendo a comer solos. Para estos casos desde Modepran buscan acogida solidaria que los ayude.

Gala
Esta es Gala, de 7 meses y recogida en Alginet. Mateu señala que en Modepran acogen muchos podencos, ya que, dice, "es una de las razas más 'castigadas' de la Comunitat".

