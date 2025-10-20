El 85 % de las empresas industriales y el 70% del sector servicios ha podido retomar su actividad en los municipios afectados por la DANA

El informe analiza parámetros como el consumo eléctrico, las afiliaciones a la Seguridad Social y encuestas, para constatar que sí ha habido una recuperación en el sector industrial, con niveles de actividad muy próximos a los previos a la dana, y que la recuperación en la economía urbana, es decir en las empresas del sector servicios, está siendo más lenta que la industrial, aunque sí se observa una cierta recuperación.

El 85 % de las empresas industriales ubicadas en los polígonos de las zonas afectadas por la DANA están activas mientras que en el sector servicios el 70% de los comercios ha podido retomar su actividad. En el ámbito industrial un centenar de empresas han cerrado mientras que las que han continuado con su actividad la reparación de daños no ha sido completa.

En el caso del sector servicios siete de cada diez negocios afectados han sufrido daños graves o muy graves lo que les obligó a cerrar entre diez y diecisiete semanas. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia José Vicente Morata las empresas apostaron por mantener las plantillas y dar continuidad a sus negocios, en un primer momento, con fondos propios pero reitera que las ayudas siguen siendo necesarias.

Consideran que las ayudas han sido correctas pero todavía insuficientes a la hora de abordar algunas infraestructuras pendientes que garanticen la continuidad de las empresas. Según Patricia Muñoz, presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), es urgente por ejemplo abordar mejoras en los sistemas de alcantarillado o la red eléctrica.

Propuestas

Entre las propuestas que plantean también está poner en marcha campañas que favorezcan la recuperación del poder adquisitivo de las familias. En este sentido Mauro Lorenzo, presidente de la Unión Gremial, reconoce que está funcionando la campaña de bonos comercio impulsada por la Diputación de Valencia.

También plantean aumentar la colaboración público-privada, contar con más sistemas de asistencia psicológica especializada y accesible o que se ejecuten las obras hidráulicas a la mayor brevedad posible.

