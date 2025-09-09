El 76% de las familias de la Comunitat Valenciana tienen dificultades para implementar hábitos de alimentación saludable

Según una encuesta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) el 76% de las familias tienen dificultades para implementar hábitos de alimentación saludables en sus hogares. A esto sumar que el rechazo de los niños a probar nuevos alimentos, la falta de tiempo y evitar conflictos familiares son las principales barreras a la hora de instaurar una alimentación adecuada.

La encuesta se enmarca en el proyecto de Educación Alimentaria “Mengem Territori”, una iniciativa del CODiNuCoVa, desarrollada en colaboración con el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), que tiene como objetivo fomentar la alimentación saludable y el consumo de productos frescos de temporada y proximidad entre los más pequeños.

Según María Ferrer, vocal de Educación Alimentaria del Colegio, el 65% de los niños y niñas valencianos no llega a las recomendaciones mínimas en consumo de fruta o verdura y son la franja de edad que peor se alimenta en las familias valencianas.

Otras de las preocupaciones que manifiestan los padres y madres es que sus hijos e hijas en un futuro no tengan conocimientos para saber alimentarse saludablemente por si solos. También tiene un impacto en la alimentación de las familias donde se realiza la compra. María Alonso, responsable de Proyectos, asegura que el 70% de las familias la realiza en supermercados frente a un 9,5% que lo hace en tiendas de barrio.

Para potenciar los hábitos saludables entre los menores desarrollarán este curso la segunda edición del proyecto de Educación Alimentaria “Mengem Territori” en el que participarán más de 1.800 escolares de Primaria de la Comunitat Valenciana.