50 años del fin del franquismo en la Comunitat Valenciana: "Hay que conocer la verdad"

Cincuenta años se cumplen del veinte de noviembre de 1975, jornada histórica por el fallecimiento del dictador Francisco Franco y, con ella, el inicio de la recuperación de la actual democracia. Los colectivos que se dedican ahora a la memoria democrática en la Comunitat Valenciana recuerdan, en un día como este, que todavía queda mucho por hacer para restaurar la memoria de los represaliados por la dictadura franquista.

Celebran el fin del régimen dictatorial y la vuelta del sistema democrático si bien insisten en que, desde su punto de vista, no se ha hecho justicia aún pese a haber pasado cinco décadas desde entonces. "Está pendiente todavía la investigación de estos crímenes del Estado y también la justicia, tanto la justicia con los perpetradores como la justicia para las víctimas", destaca la portavoz de Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, Lucila Aragó.

"Hay que terminar aún de abrir las fosas, de rescatar del olvido los nombres de las personas represaliadas y de conocer la verdad", añade Aragó a preguntas de esta emisora de radio con motivo de los cincuenta años de la muerte del dictador Franco y el inicio de la recuperación de la democracia española y, por tanto, valenciana.

En este sentido, la portavoz de Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme hace un llamamiento a las actuales instituciones para promover políticas de memoria democrática de cara a la ciudadanía no únicamente para "hacer justicia" sino también para que dictaduras como la de Francisco Franco no vuelvan a repetirse en la Comunitat Valenciana.

"La democracia que se estableció en nuestro país se logró gracias a la lucha y al esfuerzo de mucha gente, y quedará incompleta si no conseguimos romper la impunidad que ha rodeado al franquismo y a quienes se enriquecieron con él", considera Lucila Aragó. "Debemos mejorar la calidad democrática de nuestro país para evitar volver a tiempos de autoritarismo. El franquismo nunca más", concluye en declaraciones a Onda Cero.