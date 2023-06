El 40% de los valencianos no pueden llegar a fin de mes por la subida de precios de los alimentos, según Facua

El 80% de los valencianos creen que no podrán mantener su nivel actual de compra de alimentos básicos si no se contiene la inflación y el Gobierno no toma medidas "eficientes" para bajarlos. Se trata de una de las conclusiones de una encuesta realizada por Facua Comunidad Valenciana.

En el sondeo de esta asociación de consumidores, que se ha dado a conocer este miércoles, han participado 278 familias a las que se les ha preguntado "cómo el actual contexto ha influido en sus hábitos de compra". La mayoría, según el secretario general de Facua Comunidad Valenciana, Pau Bernad, reconocen que comparan precios en diferentes establecimientos, el 40%, que no pueden llegar a fin de mes y el 71% que no compran artículos básicos con la misma frecuencia que lo hacían antes de 2022.

Por otro lado, respecto a la reducción del IVA, el sondeo recoge que la mayoría de entrevistados hablan de "la ineficacia" ante "la única medida adoptada por el Gobierno hasta la fecha". Así, sostiene que el 97% apuntan que no ha percibido que la bajada del IVA en productos básicos haya contribuido al abaratamiento de los alimentos.

Respecto a las acciones que se deberían tomar como solución, los encuestados hablan de la "implantación de un precio máximo", segñun Bernad. Tras ella, se cita la implantación de un bono social a las familias y la creación de una cesta de productos básicos.

En cuanto al bono impulsado por la Generalitat Valenciana para favorocer la cesta de la compra de familias con determinados requisitos, el sondeo de Facua indica que el 57% de los entrevistados consideran que se trata de "una medida insuficiente". Asimismo, el 34% creen que no ayuda a paliar la subida de precios, mientras que un 9% piensan que esta es una "iniciativa útil".