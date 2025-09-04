Unos 3.000 alumnos de centros dañados por la DANA volverán a clase en aulas prefabricadas

Un total de 3.079 estudiantes que pertenecen a los ocho centros más dañados por la DANA del 29 de octubre de 2024 volverán a clase el próximo lunes 8 de septiembre en aulas prefabricadas. Casi la mitad de estos estudiantes pertenecen al IES de Catarroja, el resto son los del CEIP Lluís Vives y Ausiàs March (Massanassa), CEIP Carme Miquel (Algemesí), CEIP Orba (Alfafar), IES Berenguer Dalmau (Catarroja), IES Alameda (Utiel), CEIP Blasco Ibáñez (Alginet) y CEIP L'Horta (Paiporta).

Así lo ha trasladado este jueves el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien ha confirmado también que unos 600 alumnos (de Alfafar y Massanassa) podrían ver retrasado "unos días" su regreso ante la necesidad de ultimar el acondicionamiento de los barracones. En cualquier caso, ha señalado que este viernes se informará a la comunidad educativa de ambos municipios la fecha para la incorporación definitiva.

Según Rovira, "a la administración le hubiese gustado terminar antes", aunque ha insistido en que la tramitación para la instalación de estos espacios "no es fácil" y ha explicado que las empresas responsables han tenido "problemas de suministros".

Además, para recuperar los colegios e institutos previstos son los destruidos por el temporal se invertirán unos 70 millones de euros, que se sumarán a los 70 que la Conselleria ha invertido ya.

Detalles del curso 2025-2026

Un total de 810.730 alumnos de la Comunitat Valenciana iniciarán el curso escolar 2025-2026 --un descenso de 1.789 respecto al curso anterior por la bajada de natalidad--, en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Rovira ha calificado el nuevo curso como "el de las oportunidades": "Pivotará sobre tres ejes: la aplicación completa de la Ley de libertad educativa, volcado en la reconstrucción educativa en las zonas afectadas por la DANA y el refuerzo a la educación pública con más medios y con más calidad".

Respecto a la aplicación completa de la Ley de libertad educativa, ha subrayado que, tras la consulta a las familias sobre la lengua base y "pese a las críticas que se nos siguen haciendo", el "éxito" se demuestra en que más del 99,80% de los alumnos van a estudiar en la lengua elegida por las familias.

En cuanto a las ratios, la media será de 21 alumnos en Infantil de segundo ciclo y Primaria (la máxima establecida es de 25), de 24 en Secundaria (donde la ratio máxima establecida es de 30) y de 28,5 en Bachillerato (la ratio máxima fijada en esta etapa es de 35). Asimismo, en 59 municipios se ha bajado la ratio para este curso por debajo de los 25 alumnos con el objetivo de mantener el máximo de unidades y garantizar un puesto escolar y en municipios con riesgo de despoblación se ha bajado de 4 a 3 el mínimo de alumnos establecidos.

Entre las novedades de este curso, ha resaltado la aprobación del Decreto de Convivencia, previsto para el primer trimestre, y en el que se incluirán las resoluciones de limitación del uso de dispositivos móviles, que ya se aplica, o el protocolo de refuerzo a los docentes y ante las agresiones, en vigor desde diciembre de 2024.

Además, los centros podrán impartir formación ante emergencias de protección civil durante dos o cuatro horas, dependiendo de la etapa educativa, y se van a poner en marcha planes de refuerzo de matemáticas y lectura, se sigue adelante con el Plan Valenciano de Salud Mental y se amplía la vacunación contra la gripe a todos los cursos de Infantil (de manera voluntaria previa autorización de las familias).